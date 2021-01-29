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    На першому етапі вакцинують майже 367,5 тисяч українців – Степанов

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    На першому етапі вакцинують майже 367,5 тисяч українців – Степанов
    Фото з відкритих джерел

    Міністр обіцяє, що щеплення розпочнуться в лютому

    На першому етапі вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб. А самі щеплення нібито розпочнуться в лютому.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

    «На першому етапі ми вакцинуємо людей з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби і тих, хто виконує важливі функції з боротьби з Covid-19. Перший етап передбачає, що вакцинують 367 491 людину. Всі ці люди у нас повністю верифіковані», – сказав він.

    Міністр додав, що для вакцинації в Україні будуть застосовуватися тільки ті вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань.

    Також Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V». За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала «справжню істерію» з вимогами зареєструвати російський препарат.

    Зазнаачимо також, що 29 січня Рада планує ухвалити закон про екстрену реєстрацію вакцинНапередодні, 28 січня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт «Про лікарські засоби», який спрощує реєстрацію та використання вакцин від Covid-19 в Україні. Сьогодні парламентарі планують у другому читанні ухвалити цей законопроєкт з деякими правками.

    Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

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    Теги: міністр Україна хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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