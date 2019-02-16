Польща вирішила заохотити своїх громадян повернутися з еміграції



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Законодавство передбачатиме податкові пільги

Польські урядовці розробляють нове законодавство

Міністр підприємництва і технології Ядвіґа Емілєвич повідомила про плани заохочувати поляків, які живуть за кордоном, повертатися на батьківщину. Чиновники готують для них пакет пропозицій, серед яких будуть, зокрема, податкові пільги.

Подробиці обговорюються з очільником міністерства фінансів Тересою Червінською та прем’єр-міністром Матеушем Моравєцьким.

«Щоб підготувати пакет для тих, що якийсь час тому виїхали з Польщі, а сьогодні, можливо, навіть не усвідомлюють, які пропозиції можуть знайти на польському ринку праці. Отже, ми хочемо підготувати податкові заохочення. Це будуть наші авторські пропозиції, на наш ринок, але подібні рішення торік прийняли, наприклад, Португалія та Чехія», – сказала міністр підприємництва і технології Ядвіґа Емілєвич.

За її словами, ідея сприяння особам, які повертаються з еміграції, відома також у державах на інших континентах. Міністр Ядвіґа Емілєвич вважає, що в такій допомозі можуть бути зацікавлені поляки через ситуацію непевності, пов’язану з Brexit, тобто планами відокремлення Великої Британії від Європейського Союзу. Це стосується, зокрема, нової хвилі еміграції після 2004 року, тобто після вступу Польщі до ЄС.

Як оцінює міністр Ядвіґа Емілєвич, пропозиціями польського уряду може скористатися 30 відсотків цієї еміграції.

Джерело: Польське радіо