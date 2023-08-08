Польща заговорила про збільшення експорту українського зерна

Водночас Польща не скасовує внутрішню заборону на продаж українського зерна, котрий наразі діє до середини вересня

У Польщі закликали Європейський Союз допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб дозволити більше поставок українського зерна через Балтійське море. Про це пише Bloomberg.

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За словами міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, експорт українських зернових через польські порти в червні зріс до 260 тисяч тонн. Що понад вдвічі більше, ніж раніше цього року. Імовірно, цей показник зросте, оскільки вихід Росії з Чорноморської зернової угоди змусить Україну шукати альтернативні маршрути.

«Нам потрібно допомогти Україні, і ми це розуміємо. Ми думаємо про будівництво портів, які будуть виключно для транспортування зерна, так звані агропорти», – сказав Телус.

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Телюс зазначив, що Польща вже веде переговори з сусідньою Литвою про перенесення фітосанітарного контролю зі свого кордону до литовських портів, що має на меті прискорити транзит українського зерна. Також він наголосив, що Польща не скасовує внутрішню заборону на продаж українського зерна, котрий наразі діє до середини вересня.

«Потрібно будувати реальні коридори солідарності, якими українська продукція буде йти вглиб Європи», – сказав він.

Хоча перенасичення, спричинене різким зростанням імпорту зерна з України на початку цього року, тепер ліквідовано, Телус очікує, що зерносховища швидко заповняться, оскільки ціни залишаються низькими, поки польські фермери збирають цьогорічний урожай.

«Зняття заборони було б можливим лише в тому випадку, якщо б у Польщі почало вичерпуватися зерно», – зазначив Телус, додавши, що такого ризику немає.

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Раніше повідомлялося, що Румунія шукає спосіб допомогти Україні з транспортуванням зерна.