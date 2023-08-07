У турецькому порту під час завантаження судна із зерном прогримів потужний вибух (відео)

Після вибуху до регіону були направлені бригади пожежників, медиків та поліції

Вибух стався в елеваторі

У великому турецькому комерційному порту Дериндже на північному заході Туреччини стався потужний вибух. За повідомленням TRT Huber, звук вибуху був чутний у багатьох районах Перської затоки.

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Зазначається, що вибух стався в елеваторі на момент завантаження судна із зерном.

«Близько 14:40 біля узбережжя району Дериндже стався вибух з невстановленої причини», – йдеться в повідомленні.

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У зв'язку з вибухом, який спричинив щільну димово-пилову хмару, до регіону були направлені бригади пожежників, медиків та поліції.

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Нагадаємо, нещодавно у Молдові зійшли з рейок вагони з зерном, які прямували в Україну.

До слова, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Також після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, Чорноморський флот РФ змінив свою позицію і хоче запровадити блокаду України. Також Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.