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У турецькому порту під час завантаження судна із зерном прогримів потужний вибух (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У турецькому порту під час завантаження судна із зерном прогримів потужний вибух (відео)
Після вибуху до регіону були направлені бригади пожежників, медиків та поліції
фото: скрін із відео

Вибух стався в елеваторі

У великому турецькому комерційному порту Дериндже на північному заході Туреччини стався потужний вибух. За повідомленням TRT Huber, звук вибуху був чутний у багатьох районах Перської затоки. 

Зазначається, що вибух стався в елеваторі на момент завантаження судна із зерном.

У турецькому порту під час завантаження судна із зерном прогримів потужний вибух (відео) фото 1
У турецькому порту під час завантаження судна із зерном прогримів потужний вибух (відео) фото 2

«Близько 14:40 біля узбережжя району Дериндже стався вибух з невстановленої причини», – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з вибухом, який спричинив щільну димово-пилову хмару, до регіону були направлені бригади пожежників, медиків та поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові зійшли з рейок вагони з зерном, які прямували в Україну.

До слова, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Також після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи, Чорноморський флот РФ змінив свою позицію і хоче запровадити блокаду України. Також Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

Теги: порт Туреччина зерно

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