Румунія шукає спосіб допомогти Україні з транспортуванням зерна

Бухарест доклав зусиль протягом останніх місяців, щоб збільшити транзит українського зерна через Румунію

Дії Росії посилюють продовольчу кризу у світі, тому Румунія шукає нові шляхи для транспортування українського зерна. Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску, повідомляє Politico.

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Румунія працює над пошуком додаткових способів допомогти транспортувати українське зерно, зазначила міністрка закордонних справ країни, описавши ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні як «досить серйозну».

«Москва створює серйозні перешкоди для експорту українського зерна, який є порятунком для вразливих людей у багатьох країнах-імпортерах, що справді посилює світову продовольчу кризу», – сказала глава МЗС.

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Одобеску наголосила, що Бухарест доклав зусиль протягом останніх місяців, щоб збільшити транзит українського зерна через Румунію, зокрема шляхом розширення пропускної здатності портів та пунктів пропуску, однак «щоб побачити результати, потрібен час».

Очільниця румунського відомства додала, що Румунія також координує роботу з Україною, «щоб зрозуміти, що вони можуть зробити більше». Цього тижня очікуються подальші переговори між Бухарестом та Києвом.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомлялося, під час виступу на саміті Росія – Африка Путін повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва на таку пропозицію відповів, що його країна не потребує додаткового зерна, адже проблем із поставками немає.

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До слова, Путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до зернової угоди.