Зернова угода: США виконали ультиматум Путіна

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що безкоштовного російського зерна для Африки буде недостатньо

США допомогли РФ вирішити декілька проблем з експортом російського зерна

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США не підуть на поступки для того, щоб Росія відновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Попри це, Штати вже вирішили декілька проблем, які пов'язані з експортом російського зерна, але це «не питання поступок».

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«Це не питання поступок. Росія, наприклад, заявляє, що має проблеми з експортом власного зерна, що є неправдою. Російський експорт зерна за минулий рік значно перевищує той, який Росія експортувала до вторгнення в Україну. Крім того, російський експорт досяг рекордного рівня», – каже Блінкен.

Держсекретар США додав, що Штати вже вирішили декілька проблем, на які жалілася Росія.

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«Щодо конкретних потенційних проблем, наприклад, з банками, транспортом тощо, ми зробили все, щоб ці питання були вирішені. Наприклад, я писав листи нашим банкам, пояснюючи, що ми абсолютно підтримуємо експорт російського зерна», – каже Блінкен.

Він додав, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) передала свої пропозиції Росії, щоб вирішити ті питання, які викликають стурбованість у Москви, проте російська сторона поки що не дала своєї відповіді.

«Ну, насправді, була відповідь Росії: атакували Одеський порт; нападали на зерно в Україні; вони знищили 220 000 метричних тонн зерна за останній тиждень. Це їхня відповідь», – каже Блінкен.

Окрім того, держсекретар США заявив, що безкоштовного російського зерна для Африки буде недостатньо. За дії зернової угоди експортувалися 20 млн тонн зерна, а нинішня пропозиція російського керівництва стосується лише 50 тис. тонн.

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«Те, що пропонує Росія, – це крапля в морі. Це не вирішує проблему. Це не зупинить зростання цін. Це не змінить того факту, що мільйони тонн зерна були вилучені з ринку і недоступні для нужденних, особливо в країнах, що розвиваються», – наголосив Блінкен.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомлялося, під час виступу на саміті Росія – Африка Путін повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва на таку пропозицію відповів, що його країна не потребує додаткового зерна, адже проблем із поставками немає.

До слова, Путін проігнорував прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вести переговори про повернення до зернової угоди.