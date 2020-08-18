Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат виробив 500-мільйонну тонну концентрату

Перша тонна концентрату була вироблена ще в 1970 році

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, що входить в групу компаній Ferrexpo, в серпні виробив напівмільярдну тонну залізорудного концентрату.

«Перша тонна концентрату була вироблена в 1970 році і через 50 років ПГЗК виробив 500-мільйонну. Підприємство домоглося цього результату завдяки злагодженій роботі всіх співробітників, модернізації виробництва та постійним потужним капітальним інвестиціям», - зазначив голова правління Полтавського ГЗК Віктор Лотоус.

На ПГЗК концентрат відправляється в цех переробки, де виробляються окатиші - кінцевий продукт Ferrexpo.

Варто зазначити, що з кінця 1990 років на ПГЗК було впроваджено понад 10 важливих проєктів, інвестиції в кожен з яких становили понад $50 млн.

Зокрема, в 2020 році в роботу запущено новий технологічний комплекс з виробництва готової продукції «Секція №9» збагачувальної фабрики, інвестиції в який склали понад $100 млн.