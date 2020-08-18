  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат виробив 500-мільйонну тонну концентрату

    • Розсилка
    Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат виробив 500-мільйонну тонну концентрату

    Перша тонна концентрату була вироблена ще в 1970 році

    Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, що входить в групу компаній Ferrexpo, в серпні виробив напівмільярдну тонну залізорудного концентрату.

    «Перша тонна концентрату була вироблена в 1970 році і через 50 років ПГЗК виробив 500-мільйонну. Підприємство домоглося цього результату завдяки злагодженій роботі всіх співробітників, модернізації виробництва та постійним потужним капітальним інвестиціям», - зазначив голова правління Полтавського ГЗК Віктор Лотоус.

    На ПГЗК концентрат відправляється в цех переробки, де виробляються окатиші - кінцевий продукт Ferrexpo.

    Варто зазначити, що з кінця 1990 років на ПГЗК було впроваджено понад 10 важливих проєктів, інвестиції в кожен з яких становили понад $50 млн.

    Зокрема, в 2020 році в роботу запущено новий технологічний комплекс з виробництва готової продукції «Секція №9» збагачувальної фабрики, інвестиції в який склали понад $100 млн.

    Джерело: Gazeta.ua

    інвестиції Полтавщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ