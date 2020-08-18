У Туреччині помер колишній заступник Пшонки Андрєєв. Журналіст назвав причину смерті



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Роман Андрєєв (ліворуч) працював заступником генерального прокурора України Віктора Пшонки (праворуч)





У прокуратурі Полтавської області, де колись працював Андрєєв, про обставини смерті 51-річного чоловіка не розповіли

16 серпня помер 51-річний колишній голова Полтавської обласної прокуратури, а також заступник генерального прокурора України Віктора Пшонки (2013–2014 рр.) Роман Андрєєв. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавської області.



Журналіст Володимир Бойко на своїй сторінці у Facebook повідомив обставини смерті чиновника. Зокрема він з’ясував, що Андреєєв помер у турецькій лікарні від коронаавірусу.



«16 серпня 2020-го в турецькій лікарні Serik Devlet Hastanesi, що в місті Меркез, на 51-му році життя помер колишній заступник генерального прокурора України Віктора Пшонки, один із найближчих бізнес-партнерів Артема Пшонки Роман Геннадійович Андрєєв. Андрєєв перебував у Туреччині на відпочинку й був госпіталізований 11 серпня 2020 року у зв'язку із захворюванням на Covid-19», – заявив він.

Роман Андрєєв народився в Слов’янську. Працював слідчим в слов’янській прокуратурі, старшим слідчим слідчої частини відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю в Донецькій обласній прокуратурі. Пізніше був переведений старшим слідчим в прокуратуру Донецька. Працював заступником прокурора Костянтинівського району, потім протягом трьох років очолював прокуратуру Артемівського району. У 2007 році був призначений прокурором Краматорська.

Був переведений з посади прокурора Краматорська на посаду заступника прокурора Донецької області, а через місяць став першим заступником.

У лютому 2011 Роман Андрєєв став прокурором Полтавської області. У червні того ж року очолив прокуратуру Донеччини.