Понад 180 тис. жителів Миколаївщини боргують за газ



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Заборгованість може стати причиною припинення газопостачання

Більш ніж 180 тис. споживачів газу в Миколаївській області мають заборгованість за природний газ, а це більше половини усіх клієнтів компанії.

Станом на 1 жовтня 2019 року загальний борг жителів області за газ становить 491 млн грн. Це майже на 40% більше, ніж торік – хоча з початку року газ подешевшав на чверть.

ТОВ «Миколаївгаз Збут» нагадує, що наявність заборгованості може стати причиною припинення газопостачання. Послуга з припинення\відновлення газопостачання є платною. Тож задля забезпечення безперебійного газопостачання і уникнення додаткових фінансових витрат, споживачам необхідно вчасно сплачувати за спожитий газ.

Першим кроком з боку постачальника газу в роботі з боржниками є письмове попередження. Тільки у вересні цього року «Миколаївгаз Збут» направив близько 4 тис. попереджень. Окрім цього оформлено більше тисячі доручень на відключення на суму майже 11 млн грн. по тих споживачах, які не сплатили заборгованість згідно з поданими попередженнями.

У разі, якщо реакції з боку неплатників немає, за дорученням на відключення выд постачальника відбувається припинення газопостачання, а справа передається до суду.

За даними компанії, після отримання попередження майже 45% споживачів погашають заборгованість протягом декількох днів. 55% доходять до відключення. При цьому для відновлення газопостачання таким споживачам необхідно погасити не тільки заборгованість, а й відшкодувати витрати з припинення та відновлення газопостачання, що коливається від 400 грн. до 2,5 тис. гривень.

36 тис. споживачів газу в Миколаївській області отримують субсидію. З 01 лютого 2019 року вона монетизована, і субсидіанти отримують її в грошовій формі. Їм варто пам’ятати, що ці гроші призначені для розрахунку за комунальні послуги, які треба сплачувати вчасно. А у разі виникнення у них заборгованості, окрім відключення від газопостачання, вони можуть втратити й державну допомогу.

«Зараз, після впровадження монетизації субсидії, при відсутності оплат протягом двох місяців виплата субсидії припиняється. Компанія передає список таких боржників до органів соцзахисту, які припиняють виплату держдопомоги за наявності боргу», - зазначає директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталія Левченко.

Майже половина боржників сплачують за газ не щомісячно, як зазначено в Правилах і Договорі на постачання природного газу, а, наприклад, раз у квартал. Але таким чином бажання заощадити кілька гривень на комісії банку може стати причиною утворення боргу і, відповідно, загрожує відключенням від газопостачання і навіть втратою субсидії.

Тому за для попередження проблем з накопиченням боргів треба строго дотримуватись вимог законодавства: щомісяця з 1 по 5 число передавати показання газових лічильників, і не пізніше 20 числа розраховуватись за спожитий газ.

Одним з найзручніших способів швидко і легко передавати показання, сплачувати за газ і взагалі слідкувати за станом свого особового рахунку є Особистий кабінет споживача. Зареєструватись в ньому можна на сайті 104.ua або завантаживши з ПлейМаркету на свій телефон мобільний додаток 104 Mobile (для смартфонів) або 104 Mobile Light (для айфонів).

Крім того, для клієнтів ТОВ «Миколаївгаз Збут» є хороша новина – з 17 жовтня по 30 листопада 2019 року споживачі газу можуть сплачувати свої рахунки за спожите блакитне паливо у мобільному додатку 104 Mobile Light без будь-яких комісій за допомогою платіжних сервісів #ApplePay та #MasterPass. Більш детальну інформацію ви можете знайти на офіційному сайті компанії.