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    Новини

    Одеситів попередили про відключення газу (адреси)

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    Одеситів попередили про відключення газу (адреси)

    До уваги одеситів: відключення газу на 15 листопада

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі низького тиску у  Воронцовському провулку

    з 09:00 до 17:30 15 листопада 2019 року

    будуть відключені від газопостачання споживачі за адресами: 

    Адреса

    Найменування

    1

    пров.Воронцовський,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13

    населення

    2

    пров.Воронцовський,8

    ЧП Кочерженко О.П.

    3

    пров.Воронцовський,13

    ЛТД «Мавілєоентерпрайзіз»

    4

    Приморський б-р,7

    котельня

    5

    Катерининська пл.,4/1

    котельня ТОВ «Гонконг інгленд кепітал»
    газ Одеса одесити населення
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