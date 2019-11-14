Одеситів попередили про відключення газу (адреси)
До уваги одеситів: відключення газу на 15 листопада
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільчому газопроводі низького тиску у Воронцовському провулку
з 09:00 до 17:30 15 листопада 2019 року
будуть відключені від газопостачання споживачі за адресами:
|
№
|
Адреса
|
Найменування
|
1
|
пров.Воронцовський,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13
|
населення
|
2
|
пров.Воронцовський,8
|
ЧП Кочерженко О.П.
|
3
|
пров.Воронцовський,13
|
ЛТД «Мавілєоентерпрайзіз»
|
4
|
Приморський б-р,7
|
котельня
|
5
|
Катерининська пл.,4/1
|
котельня ТОВ «Гонконг інгленд кепітал»