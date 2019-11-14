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    Списання боргу Коломойського: Приватбанк оскаржить рішення суду

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    Списання боргу Коломойського: Приватбанк оскаржить рішення суду

    Приватбанк вважає судове рішення на користь Коломойського безпідставним та необґрунтованим

    Приватбанк подає касаційну скаргу на рішення Північного апеляційного господарського суду, яким визнано недійсними умови кредитних договорів з компаніями ексвласника банку Ігоря Коломойського.

    Про це повідомляє пресслужба банку.

    «Приватбанк подає касацію на рішення Північного апеляційного господарського суду у справі за позовом ТОВ «Тех-Трейд-Інвест» до Приватбанку, яким визнано недійсними окремі умови кредитних договорів з рядом компаній, пов'язаних з колишніми власниками банку Коломойським і Боголюбовим», - йдеться в повідомленні.

    У банку зазначають, що ще до націоналізації Приватбанку в грудні 2016 року банк надавав кредити пов’язаним із колишніми власниками компаніям під процентну ставку, яка була вдвічі нижче ринкової і становила від 10% до 12% річних у гривні.

    Видачею таких «індексних кредитів» і було закладено майбутні юридичні ризики щодо стягнення з позичальників нарахованих процентів, комісій і штрафних санкцій. І саме зараз пов'язані з колишніми власниками банку недобросовісні позичальники використовують зазначені недоліки, заявляючи позови до банку про визнання недійсними окремих умов кредитних договорів.

    «Приватбанк вважає сьогоднішнє судове рішення вочевидь безпідставним та необґрунтованим і безумовно оскаржить його у Верховному суді», - наголосили в банку.

    Як повідомлялося, 4 листопада Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов ТОВ «Тех-Трейд-Інвест» до Приватбанку, ТОВ «Парктур», ТОВ «Скорзонера», ТОВ «Шелта», ТОВ «Аспект» (в справі №910/12787/17) та визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між Приватбанком та іншими відповідачами в 2006-2016 рр.

    Сукупний обсяг нарахувань за процентами за користування кредитом за відповідними кредитними договорами сягає майже 7,5 млрд грн.

    За даними держреєстру, одним із засновників ТОВ «Тех-Трейд-Інвест» є ТОВ «Скорзонера», кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

     

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