Україна зменшила запаси газу: на сьогодні підземні сховища заповнені на 69%



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За останніми даними, за добу в підземні сховища України газ не закачувався

Обсяг газу в підземних сховищах України (ПСГ) станом на 12 листопада зменшився до 21,598 млрд куб. м. Про це свідчать дані АТ «Укртрансгаз».

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Водночас, 12 листопада з ПСГ України було відібрано 15,80 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 12 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 14,93 млн куб. м, з Угорщини - 2,53 млн куб. м газу, з Польщі блакитне паливо не надходило.

Українські ПСГ на сьогодні заповнені на 69%.

На території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна припинила закачку газу до ПСГ.

Як повідомлялось, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. «Нафтогаз»встановив ціну на газ для населення у листопаді у 4899,00 грн за тисячу кубометрів.