  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна зменшила запаси газу: на сьогодні підземні сховища заповнені на 69%

    • Розсилка
    Україна зменшила запаси газу: на сьогодні підземні сховища заповнені на 69%

    За останніми даними, за добу в підземні сховища України газ не закачувався

    Обсяг газу в підземних сховищах України (ПСГ) станом на 12 листопада зменшився до 21,598 млрд куб. м. Про це свідчать дані АТ «Укртрансгаз».

    За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

    Водночас, 12 листопада з ПСГ України було відібрано 15,80 млн куб. м газу.

    При цьому в даних за 12 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 14,93 млн куб. м, з Угорщини - 2,53 млн куб. м газу, з Польщі блакитне паливо не надходило.

    Українські ПСГ на сьогодні заповнені на 69%.

    На території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

    Нагадаємо, Україна припинила закачку газу до ПСГ.

    Як повідомлялось, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. «Нафтогаз»встановив ціну на газ для населення у листопаді у 4899,00 грн за тисячу кубометрів.

    газ Україна Укртрансгаз населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ