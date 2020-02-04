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    Економіка та фінанси

    Понад 2 млн грн доходу: Пристайко подав декларацію за 2019 рік

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    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко - Понад 2 млн грн доходу: Пристайко подав декларацію за 2019 рік
    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко
    Фото: Главком

    За 2019 рік Пристайко задекларував 690 тис. 067 грн заробітної плати та 1 млн 382 тис. 453 грн компенсацій в місії України при НАТО

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко подав електронну декларацію про майно і доходи за 2019 рік, у якій вказав 2 млн 72 тис. 520 грн доходів.

     Зокрема за 2019 рік Пристайко задекларував 690 тис. 067 грн заробітної плати та 1 млн 382 тис. 453 грн компенсацій в місії України при НАТО, а його дружина задекларувала 336 тис. грн доходу за минулий рік. 

    Також у спільній власності з дружиною Пристайко вказав 204 тис. 966 грн і 7384 євро на банківських рахунках, а також 170 тис. грн і 35,6 тис. євро готівкою.

    Згідно з декларацією, міністр спільно із сином володіє квартирою в Києві (площею 33,5 кв.м), а також ще однією квартирою в Києві спільно із сином і дружиною (площею 72,6 кв.м).

    У свою чергу, у власності дружини Пристайка є три квартири в Києві площею 54 кв.м, 77,9 і 96,3 кв.м, а також ще одна недобудована квартира в Києві площею 86,9 кв.м.

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