Оздоровчі та «вирішення побутових проблем»: глава МЗС Пристайко в грудні виписав собі матдопомоги на 110 тисяч гривень документ



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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко

Загальна сума нарахованих міністру в грудні коштів складає 233 892 гривні

Заробітна плата міністра закордонних справ Вадима Пристайка за грудень склала 234 тис. гривень, в той час як за листопад він заробив 68,2 тис. гривень. Зарплата його заступників складає від 45,5 тис. до 96 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 128 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ, пишуть «Українські новини».

Загальна сума нарахованих міністру в грудні коштів складає 233 892 гривні.

З вищевказаних коштів заробітна плата склала 122 044 гривні: посадовий оклад - 3 048 гривень, надбавка за вислугу років - 1 524 гривні, надбавка за доступ до державної таємниці - 609 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць - 609 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 3 048 гривень, зарплата за дні короткострокових відряджень - 31 213 гривень, премія за жовтень 2019 року - 18 909 гривень, премія за листопад 2019 року - 42 667 гривень, премія за грудень - 12 190 гривень, відпускні - 8 227 гривень.

Також в грудні Пристайку була виплачена матеріальна допомога на оздоровлення в сумі 55 924 гривні та допомогу на вирішення соціально-побутових проблем - 55 924 гривні.

Зарплата заступників міністра за грудень склала Сергія Кислиці - 88 460 гривень, Василя Боднара - 95 855 гривень, Єгора Божка - 85 345 гривень і держсекретаря Андрія Зайця - 128 034 гривні, ексзаступниці міністра Олени Зеркаль - 45 572 гривні.