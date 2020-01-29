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    Економіка та фінанси

    Смілянський, у якого зарплата 2 млн, виступить перед листоношами, які отримують по 2 тис.

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    <p>Ігор Смілянський стверджує, що дохід працівників &laquo;Укрпошти&raquo;зріс майже удвічі</p> - Смілянський, у якого зарплата 2 млн, виступить перед листоношами, які отримують по 2 тис.

    Ігор Смілянський стверджує, що дохід працівників «Укрпошти»зріс майже удвічі

    На зустрічі підлеглі разом із керівником обговорять проблеми галузі, зокрема і зарплати простих поштарів

    На Київщині відбудеться зустріч керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського із поштарями Іванківського району. Про це повідомила депутатка із фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк у Facebook.

    «Скандал із надвисокими заробітними платами топ-чиновників, зокрема і очільника «Укрпошти» Смілянського, підштовхнув мене на думку організувати таку зустріч в одному із віддалених поштових відділень області, де підлеглі могли б разом із керівником обговорити проблеми галузі, зокрема і зарплати простих поштарів», - написала вона.

    За даними депутатки, в Іванківському та Поліському районах Київської області, деякі поштарі отримують в 1 тис. разів менше, ніж керівник їхньої організації. При цьому працювати доводиться не в теплому офісі, а в мороз і дощ на неасфальтованих та неосвітлених вулицях.

    «Я направила відповідний лист пану Смілянському, на що він неочікувано погодився. Тож дискусія має бути цікавою», - зазначила Василевська-Смаглюк.

    Депутатка уточнила, що зустріч відбудеться у смт. Іванків, вул. Івана Проскури 7 (у приміщенні Іванківської районної державної адміністрації.

    «Дата та час: п'ятниця 31.01.2020, з 10.40 до 12.00 год. Запрошуємо бажаючих доєднатися», - запропонувала Василевська-Смаглюк.

    Нагадаємо, у фінансовому плані АТ «Укрпошта» вказано, що зарплата керівника цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.

    Як повідомлялося, прем’єрміністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів за грудень минулого року: «Щоб не крали».

    зарплата скандал Ігор Смілянський
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