Смілянський, у якого зарплата 2 млн, виступить перед листоношами, які отримують по 2 тис.



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Ігор Смілянський стверджує, що дохід працівників «Укрпошти»зріс майже удвічі

На зустрічі підлеглі разом із керівником обговорять проблеми галузі, зокрема і зарплати простих поштарів

На Київщині відбудеться зустріч керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського із поштарями Іванківського району. Про це повідомила депутатка із фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк у Facebook.

«Скандал із надвисокими заробітними платами топ-чиновників, зокрема і очільника «Укрпошти» Смілянського, підштовхнув мене на думку організувати таку зустріч в одному із віддалених поштових відділень області, де підлеглі могли б разом із керівником обговорити проблеми галузі, зокрема і зарплати простих поштарів», - написала вона.

За даними депутатки, в Іванківському та Поліському районах Київської області, деякі поштарі отримують в 1 тис. разів менше, ніж керівник їхньої організації. При цьому працювати доводиться не в теплому офісі, а в мороз і дощ на неасфальтованих та неосвітлених вулицях.

«Я направила відповідний лист пану Смілянському, на що він неочікувано погодився. Тож дискусія має бути цікавою», - зазначила Василевська-Смаглюк.

Депутатка уточнила, що зустріч відбудеться у смт. Іванків, вул. Івана Проскури 7 (у приміщенні Іванківської районної державної адміністрації.

«Дата та час: п'ятниця 31.01.2020, з 10.40 до 12.00 год. Запрошуємо бажаючих доєднатися», - запропонувала Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, у фінансовому плані АТ «Укрпошта» вказано, що зарплата керівника цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.

Як повідомлялося, прем’єрміністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів за грудень минулого року: «Щоб не крали».