Кравцову виплатять майже 9 мільйонів компенсації за звільнення з «Укрзалізниці»



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Очільником «Укрзалізниці» Євген Кравцов став у січні 2019 року

Держава має виплатити Кравцову річний розмір зарплати

Вже колишній очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов повідомив, що його звільнили без можливості переведення до Міністерства інфраструктури. Це означає, що держава виплатить йому річну зарплату.

Про це Кравцов повідомив у своєму Facebook.

За словами Кравцова, наглядова рада «Укрзалізниці» розглядала його заяву про звільнення протягом декількох місяців, однак підстав звільнити не знайшли, оскільки він виконав майже всі поставлені показники ефективності своєї роботи.

«Якщо казати моєю улюбленою юридичною мовою: вчора було прийняте рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не мала, скажу одразу. Але, це — рішення акціонера», — заявив Кравцов.

Він додав, що пропонував уряду та наглядовій раді варіант свого звільнення з посади голови УЗ без можливості виплати компенсації — шляхом переведення до Міністерства інфраструктури, однак уряд цю ідею не підтримав.

«Ще скажу, що компанія зараз переживає одні зі своїх кращих часів практично за всіма показниками», — додав Кравцов.

Зазначимо, що звільнення Кравцова наглядовою радою буде коштувати компенсації його річної зарплати, яка в 2018 році становила майже 10 млн гривень, минулого року - понад 9 млн гривень.

29 січня уряд погодив звільнення Кравцова з посади голови правління УЗ. Напередодні стало відомо, що звільнення Євгена Кравцова погодила наглядова рада «Укрзалізниці».

Як повідомлялось, наприкінці грудня 2019 року голова правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Євген Кравцов подав у відставку.

Зазначимо, Кабмін призначив Кравцова головою правління «Укрзалізниці» в січні 2019 року. Офіційний термін контракту з Кравцовим мав би закінчитися у 2021 році.

У 2018 році порівняно з 2017 роком «Укрзалізниця» збільшила чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень, збільшивши дохід на 12,8% до 83,4 млрд гривень.

«Укрзалізниця» розпочала свою господарську дiяльнiсть 1 грудня 2015 року.

До її складу входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства й організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.