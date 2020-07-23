Понад 2,2 тис. договорів на технічне обслуговування підписано з АТ «Рівнегаз» у 2019 році



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Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує «Рівнегаз» складає 10,2 тис. км.

Більше 2,2 тис юридичних та фізичних осіб Рівненщини уклали договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж з АТ «Рівнегаз». З 2019 року ця послуга надається на ринкових умовах. Вона дозволяє здійснювати контроль за станом газових мереж, їх обслуговування та заходи для безпеки споживачів.

З минулого року послуга з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж стала ринковою. Це означає, що відповідальність за технічне обслуговування системи газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України є обов’язком власників, співвласників та орендарів будівель.

Значна частина власників житлових багатоповерхових будинків піклуються про стан внутрішніх газових мереж. Станом на початок липня 2020 року керуючі компанії та комунальні підприємства уклали вже майже 500 нових договорів з АТ на технічне обслуговування газових мереж.

"Через відсутність періодичного технічного обслуговування стан газових мереж у багатоповерхівках погіршується. Відтак, існує небезпека аварійних ситуацій. Щоб попередити несправності та безпечно увійти в опалювальний сезон, наполегливо радимо споживачам газу Рівненської області найшвидше врегулювати питання і укласти договір на обслуговування". - Говорить технічний директор АТ «Рівнегаз» Олександр Климчук.

Вартість робіт з технічного обслуговування розраховується індивідуально для кожного клієнта. Сума залежить від виду та обсягу робіт і визначається в залежності від протяжності мереж, кількості приладів, їх типу і періоду обслуговування.

АТ «Рівнегаз» - це компанія з багаторічним досвідом у будівництві та обслуговуванні систем газопостачання. Завдяки кваліфікованим працівникам та сучасному технічному обладнанню компанія успішно бере участь в тендерах з технічного обслуговування на майданчиках Prozorro в якості виконавця робіт.

АТ «Рівнегаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Рівненської області. Обсяг розподілу становить 400 млн кубометрів природного газу на рік. Його доставляють до осель 264 тис. клієнтів. Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія складає 10,2 тис. км.