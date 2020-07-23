Реєстр активів неплатоспроможних банків тепер відкрито для публічного доступу



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Також реєстр потрібен тим, хто досі не розрахувався за кредитом

У реєстрі можна подивитися статус всіх активів, які будуть виставлені на продаж

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб спільно з ProZorro.Продажі відкрили для публічного доступу Реєстр активів неплатоспроможних банків.

«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб спільно з проектним офісом ProZorro.Продажі відкрили для публічного доступу Реєстр активів неплатоспроможних банків», — сказано в повідомленні ProZorro.Продажі.

Відзначається, що тепер і майданчики, і покупці знають, які ще лоти існують у банків у стадії ліквідації, а які саме будуть виставлені найближчим часом. Це може значно полегшити роботу покупців і підвищить рівень конкуренції і долю успішних аукціонів.

У реєстрі можна подивитися статус всіх активів, які будуть виставлені на продаж найближчим часом, в тому числі права вимоги за кредитами, майно тощо.

«Крім того, ця інформація дає можливість потенційним покупцям ознайомитися з активами ще до того, як лот потрапить до мережі торговельного майданчика і його виставлять на аукціон», — сказано в повідомленні.

Також, як зазначили в ProZorro.Продажі, реєстр потрібен тим, хто досі не розрахувався за кредитом. З появою реєстру позичальники будуть знати кінцеву дату реалізації свого боргу і зможуть звернутися до Фонду з тим, щоб його погасити, або домовитися про реструктуризацію заборгованості.

Також нагадаємо, що Мін'юст запускає новий реєстр юридичних осіб і ФОП.