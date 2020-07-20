Повернення до формули «Роттердам+» сприяє подоланню кризи в енергетиці – «слуга» Буймістер



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«Маємо ситуацію «win-win», коли всі у виграші»

Повернення до практики ціноутворення на українське вугілля за принципом імпортного паритету (Роттердам+) сприятиме подоланню кризи й стабілізації ситуації на ринку електроенергії.

Про це заявила депутат, член фракції більшості «Слуга Народу», Людмила Буймістер на свої сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Імпортний паритет де-факто вже повернувся. Й повернувся переможно: «Центренерго» матиме вугілля за ціною, яка на нижче регуляторної, до того ж виробництво струму з вугілля більш вигідно, ніж з газу, а 6,5 тисяч шахтарів «Добропіллявугілля» виходять з кількамісячного простою, матимуть роботу та повноцінну зарплату. Маємо ситуацію «win-win», коли всі у виграші», — зазначила народний депутат.

Вона наголосила, задля стабілізації енергогалузі необхідно відновити використання формули імпортного паритету на нормативному рівні. На даний момент депутат розробляє відповідні зміни до законодавства.

«Ближчим часом планую узагальнити свої пропозиції, обговорити їх з колегами та винести їх у наступну сесію Ради. Сподіваюсь на підтримку колег, бо в новий опалювальний сезон потрібно увійти з прогнозованим ціноутворенням та з виведеною з кризи енергогалуззю. А після опалюваного сезону ми не маємо мати збитки по всіх підприємствах та десяти мільярдні борги, які ми отримали після цього», — додала депутат Буймістер.

Нагадаємо, формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловості зросла.

10 липня по дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія «Центренерго» уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою «Роттердам +»

Уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаль затвердив в меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення — т.зв. «Амстердам +». Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.