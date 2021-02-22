Зеленський пояснив, чому МВФ не дав Україні новий транш

Володимир Зеленський запевнив, що в українського уряду є «план Б» на випадок відмови МВФ у наданні чергового траншу позики

Президент переконаний, що до кінця року Україна все ж отримає транш від МВФ

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Міжнародний валютний фонд за результатами роботи місії в Україні не зміг призначити дату виділення нашій країні нового траншу.

Про це він розповів сьогодні під час спілкування з журналістами в рамках всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

«Ми знаходимося у програмі, з якої ми маємо отримати 2,1 млрд. Ще у нас залишилося два транші. Всього у цій програмі три транші по 700 млн. Зараз вони мали б назвати дату, коли виділять другий транш на 700 млн. Програма не виконана через деякі речі. Наприклад по юридичному напрямку – закон про Вищу раду правосуддя – їх годували багато років, що буде такий закон. Ми тепер дуже швидко повинні які речі робити. Це непросто, і земельна реформа, і банківський закон. Розумієте, яка дискусія у суспільстві, я уже не говорю про «боротьбу» з депутатами», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що низка необхідних законів уже зареєстровані у парламенті, це щодо низки – є домовленість.

За словами Зеленського, в України «нормальні відносини» з МВФ. Він зазначив, що всередині країни уряду «ніхто не допомагає», але працює багато лобістів проти України.

«З іншого боку маю сказати, що ми будуємо незалежну країну, і деякі речі з того, що хочуть наші західні партнери, я їх розумію, з деякими речами ми погоджуємося, а з деяким – ні. Тому що я як гарант конституції захищаю незалежність України. Незалежність повною мірою. Ми будуємо міцну країну в майбутньому незалежну від усіх», - наголосив президент.

Він також пояснив, з якими вимогами МВФ щодо реформ не згоден.

«Є багато правок до закону про Вищу раду правосуддя, є питання Конституційного суду…», – сказав Зеленський.

При цьому президент переконаний, що до кінця року Україна все ж отримає транш від МВФ. Зеленський також запевнив, що в уряду є «план Б» на випадок відмови МВФ у наданні чергового траншу позики.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by. Обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

Згодом радник глави Офісу президента Тимофій Милованов оголосив, що МВФ обкакався.

Також Милованов і депутатка від «Слуг» зчепились у Facebook: Писати, що хтось обкакався – легко, працювати – важко.