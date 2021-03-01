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    Банки видали перші іпотечні кредити під 7%

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    Перший договір підписали сім'ї Сергія та Валерії Лапченків, які чекають на поповнення, та Максима й Наталії Максимюків - Банки видали перші іпотечні кредити під 7%
    Перший договір підписали сім'ї Сергія та Валерії Лапченків, які чекають на поповнення, та Максима й Наталії Максимюків
    Фото: Мінфін

    Перших отримувачів кредитів програми «Доступна іпотека 7%» привітав Зеленський

    Сьогодні відбулася церемонія підписання перших договорів на отримання кредитів між банками та позичальниками у рамках держпрограми «Доступна іпотека 7%».

    Перші позичальники підписали договори на отримання іпотечних кредитів з банками – учасниками програми під час всеукраїнського форуму «Україна 30».

    «Хочу привітати щасливих власників квартир. Ті, хто хоче покращити свої житлові умови, можуть долучитись до програми», - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

    Перший договір підписали сім'ї Сергія та Валерії Лапченків, які чекають на поповнення, та Максима й Наталії Максимюків. Обидві родини з Херсонщини, але вже тривалий час проживають у Києві.

    У церемонії підписання взяли участь голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий, заступник голови правління державного Укргазбанку Родіон Морозов і виконавчий директор ФРП Андрій Гапон.

    За даними Укргазбанку, перший іпотечний кредит під 7% виданий молодій родині на двокімнатну квартиру площею в 43,4 кв.м. у новій багатоповерхівці в Гостомелі.

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    Банки видали перші іпотечні кредити під 7%
    Банки видали перші іпотечні кредити під 7%
    Банки видали перші іпотечні кредити під 7%
    Банки видали перші іпотечні кредити під 7%

    Заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції, голова ради Фонду розвитку підприємництва Юрій Драганчук підкреслив, що серед перших банків-учасників іпотечної програми під 7% і державний, і комерційний, що є індикатором привабливості програми на ринку.

    По завершенню церемонії, перших отримувачів кредитів програми «Доступна іпотека 7%» привітав президент Володимир Зеленський.

    26 лютого перші сім банків підписали з Фондом розвитку підприємництва угоди про компенсацію з держбюджету частини кредитної ставки до 7% річних.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати.

    Так, раніше доступну іпотеку планували надавати лише людям, які перебувають на квартирному обліку, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, науково-педагогічним працівникам, медикам чи працівникам бюджетної сфери. Тепер ці вимоги скасували.

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці для українців. Зокрема, йдеться про зниження ставки до 5%.

    Крім того, уряд подовжив дію Державної програми забезпечення молоді житлом до 2023 року.

    Теги: кредит міністр житло Володимир Зеленський Україна президент уряд Денис Шмигаль Сергій Марченко
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