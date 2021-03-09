Іпотека під 7%. До програми долучаться ще 12 банків

Державна програма «Доступна іпотека 7%» дозволяє українцям брати кредити на квартири й будинки як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості

Державна програма «Доступна іпотека 7%» дозволяє українцям брати кредити на квартири й будинки як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості

На сьогодні у програмі «Доступна іпотека 7%» беруть участь сім банків

До державної програми «Доступна іпотека 7%» незабаром приєднаються ще 12 банків. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко у прямому ефірі одного з телеканалів.

«На сьогодні у програмі «Доступна іпотека 7%» беруть участь 7 уповноважених банків, які діють через Фонд розвитку підприємництва. На черзі підписання відповідних договорів з ще 12 банками, тобто їх перелік постійно оновлюється», – зазначив він.

Марченко також наголосив, що в програмі беруть участь як державні, так і комерційні банки.

Він нагадав, з 1 березня запрацювала держпрограма «Доступна іпотека 7%», за якою українці вже отримують перші кредити.

«Програма розрахована на широке коло громадян, її учасники можуть отримати кредит під 7% – держава компенсує банкам різницю. Розрахунково, близько 5000 сімей зможуть скористатися Програмою у 2021 році. Плановий портфель іпотечних кредитів у цьому році складає 5 млрд грн», – розповів міністр.

Механізм реалізації програми передбачає часткову компенсацію відсотків за іпотечними кредитами з боку держави – до максимально сприятливих для людей 7% річних. Також передбачено можливість використання кредитних гарантій ФРП у якості забезпечення для предметів іпотеки, що ще не введенні в експлуатацію.

«Програма буде діяти і в подальшому. Ми розглядаємо трирічний період середньострокового бюджетного планування та закладання коштів на наступні періоди для того, щоб програма доступної іпотеки під 7% розвивалась. Ті, хто отримає кредит у 2021-2022 роках, мають чітку гарантію, що у рамках ї програми «Доступна іпотека 7%» держава буде компенсувати до повного погашення кредиту», – запевнив Марченко.

Главком повідомляв, що 1 березня банки видали перші іпотечні кредити під 7%.

26 лютого перші сім банків підписали з Фондом розвитку підприємництва угоди про компенсацію з держбюджету частини кредитної ставки до 7% річних.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати.

Так, раніше доступну іпотеку планували надавати лише людям, які перебувають на квартирному обліку, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, науково-педагогічним працівникам, медикам чи працівникам бюджетної сфери. Тепер ці вимоги скасували.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці для українців. Зокрема, йдеться про зниження ставки до 5%.

Крім того, уряд подовжив дію Державної програми забезпечення молоді житлом до 2023 року.



