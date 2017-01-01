Порошенко підписав бюджет на 2018 рік

Доходи державного бюджету на 2018 рік визначені у сумі 917,9 млрд грн.

Президент Петро Порошенко підписав закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», прийнятий Верховною Радою 7 грудня. Про це інформує Банкова. Доходи державного бюджету на 2018 рік визначені у сумі 917,9 млрд грн., видатки - на рівні 991,7 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету пропонується передбачити у розмірі



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Доходи державного бюджету на 2018 рік визначені у сумі 917,9 млрд грн.

Президент Петро Порошенко підписав закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», прийнятий Верховною Радою 7 грудня. Про це інформує Банкова.

Доходи державного бюджету на 2018 рік визначені у сумі 917,9 млрд грн., видатки - на рівні 991,7 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету пропонується передбачити у розмірі 80,6 млрд грн. або 2,4% ВВП. Граничний обсяг державного боргу встановлено у розмірі 1999,3 млрд грн., що складатиме 60% ВВП.

Планові обсяги державних гарантій визначені на рівні 24 млрд грн.

Надходження від приватизації прогнозується у обсязі 21,3 млрд грн.

Розмір прожиткового мінімуму зросте на 9% та мінімальної заробітної плати - на 16,3%. Видатки на допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи II групи передбачено у сумі 59,9 млрд грн. На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг передбачено 71 млрд грн. Обсяг освітньої субвенції врахований у сумі 61,7 млрд грн, медичної субвенції - 57,4 млрд грн.

У 2018 році створено Державний дорожній фонд з обсягом видатків у 32,9 млрд грн. Всього на розвиток доріг передбачено спрямувати 47,7 млрд грн. На функціонування Фонду енергоефективності передбачені кошти у сумі 1,6 млрд грн., ще 0,4 млрд грн. - на реалізацію Державної цільової економічної програми з енергозбереження.

У 2018 році продовжується надання підтримки місцевим бюджетам для реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку: 6,0 млрд грн. - за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку; 5,0 млрд грн. - субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 1,9 млрд грн. - субвенції на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад.

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.