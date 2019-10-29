Портфель проєктів Європейського інвестиційного банку в Україні сягнув €5,9 млрд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Вазілом Гудаком

За словами президента, консервативний прогноз зростання економіки на наступний рік – 3,7%

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вазілом Гудаком висловив сподівання, що Україна перевершить заплановані показники економічного зростання, та запросив ЄІБ долучитися до реалізації інфраструктурних проектів.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Сьогодні головне, чого прагне наша команда, – це великі зміни», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував ЄІБ за підтримку України.

Глава держави зазначив, що влада має великі сподівання щодо розвитку країни та докладає для досягнення цієї мети максимум зусиль.

«У нас справді дуже великі очікування. Хочемо зростати більше, ніж заплановано. Наш консервативний прогноз зростання економіки на наступний рік – 3,7%. Але ми прагнемо більш швидкого зростання», – підкреслив він.

За словами Зеленського, щоб таке зростання стало можливим, уряд і парламент розробили низку законопроєктів, і вже за перші місяці роботи нового складу Верховної Ради народні депутати ухвалили закон про концесію, дерегуляційні закони та розблокували приватизацію державних підприємств. Це допоможе залучити інвестиції в інфраструктуру та сприятиме створенню нових робочих місць. Також ухвалено низку законів щодо перезавантаження правоохоронної системи України, що дуже важливо для захисту прав інвесторів.

Президент України підкреслив, що один із головних пріоритетів – це інвестиції в розвиток транспортної інфраструктури. Тому Україна зацікавлена у спільних проектах з ЄІБ, спрямованих, зокрема, на відновлення інфраструктури та будівництво доріг у Донецькій і Луганській областях, на розвиток аграрного сектору та підтримку малого й середнього бізнесу.

Зеленський зазначив, що зараз портфель проєктів Європейського інвестиційного банку в Україні сягнув 5,9 млрд євро, і є потенціал до його збільшення.