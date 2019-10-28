Заяви про реприватизацію збільшують ризики для інвестицій в Україну, - економіст



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Експерт вважає, що заяви про реприватизацію також збільшують корупцію

Подібні заяви негативно впливають на інвестиційний клімат, бо передбачають можливість примусового відчуження майна - Кушнірук

Заяви представників влади про можливу реприватизацію, зокрема телекомунікаційної компанії «Укртелеком», збільшують ризики інвестицій в Україну та відлякують інвесторів.

Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook.



«Подібні заяви самі по собі негативно впливають на інвестиційний клімат, бо передбачають можливість примусового відчуження майна. Як можна в Україні інвестувати в розвиток підприємства, яке колись було приватизоване і може бути відібране?», - написав Кушнірук.



Економіст наголосив, що реприватизація також передбачає взаємну реституцію, тобто держава повинна повернути кошти, які були колись сплачені за це підприємство, проте вільних коштів на це в державі немає. Проблема ускладнюється ще й тим, що повертати в державну власність збираються підприємство, за яке раніше інвестор заплатив більше його реальної вартості. На думку Кушнірука, нині вартість «Укртелекому» значно нижча, ніж номінальних 10,5 млрд грн., за які його продали у 2011 році і внаслідок повторної приватизації держава не зможе отримати навіть ці гроші.



«Особливо кумедною може виглядати ситуація з реприватизацією підприємств, за які було в реальності переплачено. За Укртелеком за часів Януковича було заплачено 10 млрд 575,1 млн грн. За курсом того часу більше 1,3 млрд доларів. Я ще тоді казав, що враховуючи технологічний прогрес та розширення використання мобільного зв'язку, це підприємство того не коштує. Більш того, неминуче ще і втрачатиме свою вартість. Життя згодом повністю підтвердило моє розуміння ситуації. В умовах вмирання дротового телефонного зв'язку Укртелеком все більше нагадує великого інтернет провайдера. Принаймні, наскільки знаю, саме ця сфера діяльності забезпечує зараз позитивний фінансовий результат компанії. І зараз, об'єктивно, вартість Укртелекома нижча навіть номінальних 10,5 млрд грн по сьогоднішньому курсу», - пояснив Кушнірук.



Експерт вважає, що заяви про реприватизацію матимуть наслідком не лише збільшення корупції, а й зростання інвестиційних ризиків та погіршення інвестиційного клімату в країні.



«Всі безвідповідальні заяви та наміри про проведення реприватизації, навіть якщо вдасться їх реалізувати, не тільки призведуть до зростання корупції, а кожне наше держпідприємство — це потенційне джерело збагачення для можновладців та наближених до них бізнесменів. Це ще і призводитиме до того, що ризики інвестицій в Україну стануть надмірними навіть за нинішніх не найпривабливіших інвестиційних умов», - підсумував Кушнірук.



Нагадаємо, раніше ЗМІ зазначали, що статистика прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що Україна не є пріоритетом для зарубіжних інвесторів, а ризик націоналізації раніше проданих підприємств додатково відлякує інвесторів. Зокрема, ситуація навколо оператора зв'язку «Укртелеком», де Фонд державного майна зробив кілька необережних заяв про можливу реприватизацію підприємства, є негативним сигналом для інвесторів.