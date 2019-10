За п’ять років у рейтингу Doing Business Україна піднялася на 48 позицій



Минулого року Україна посіла у рейтингу 71 місце, піднявшись на 5 позицій

Як вже відомо, Україна посіла 64-те місце в рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business, поліпшивши позицію минулого року на 7 пунктів. Слід зазначити, що збір даних для цього рейтингу щороку завершується наприкінці квітня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав п'ятий президент України Петро Порошенко

«Збір даних для рейтингу Doing Business завершується кінцем квітня. Символічно. Вдячний нашій команді за достойний результат. За 5 років у цьому рейтингу ми піднялися на 48 позицій. Щиро бажаю нашим наступникам зробити краще», - написав Порошенко.

Згідно з даними звіту Світового банку, цього року Україна поліпшила свої показники за 6 із 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку під час складання рейтингу.

Отже, наразі Україна посіла 64 місце та розташувалася у рейтингу між Індією та Пуерто-Рико. Наші сусіди також покращили свої позиції. Зокрема, Росія у рейтингу піднялася на 28 місце, вперше увійшовши до топ-30 країн за легкістю ведення бізнесу. Грузія у рейтингу посіла 7 місце, Естонія — 18, Словаччина — 45, Білорусь — 49, Молдова — 48, Польща — 40, Румунія — 55.

На першій сходинці, як і минулого року, Нова Зеландія. Слідом за нею йдуть Сінгапур Гонконг, Данія та Південна Корея.

Найкращі позиції — 20 місце — Україна посіла у рейтингу за легкістю отримання дозволів на будівництво. 37 місце зі 190 країн Україна займає за легкістю отримання кредитів, 45 — за захищеністю прав власності міноритарних інвесторів.

Найгірші позиції Україна займає у сфері вирішення питання неплатоспроможності позичальника — 146 місце зі 190 можливих. При цьому за останній рік Україна погіршила своє становище у цій галузі. 128 місце Україна посідає за легкістю до підключення до електромереж. Попри реформи, які сталися у цій сфері, у Світовому банку не вважають, що їх достатньо для того, аби увійти бодай до топ-100 країни за цим показником.

Також за останній рік Україна погіршила свої позиції у легкості сплати податків — сумарний бал у цій сфері зменшився на 1,3, що дозволило Україні посісти лише 65 місце зі 190 можливих.

Рейтинг Doing Business - це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості 190 країн світу, який складається Світовим банком. Звіт Doing Business складається за підсумками комплексного дослідження стану реформ у кожній країні за 10 ключовими індикаторами, які використовуються для аналізу економічних результатів і виявлення успішних реформ і оцінки їхньої ефективності. Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів під час ухвалення рішення про інвестиції в ту чи іншу країну світу.