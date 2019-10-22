Зеленський пообіцяв інвесторам однакові правила гри



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Володимир Зеленський кличе інвесторів в Україну Фото: Главком

29 жовтня на форумі в Маріуполі влада презентує іноземним інвесторам привабливі ідеї для вкладання грошей

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що в Україні обов'язково з'явиться те, чого не було ніколи - це прозорі та зрозумілі правила гри, однакові для всіх.

Про це йдеться у офіційному відеозапрошенні президента, розміщеному на сторінці форуму «Re: Think. Invest in Ukraine» у Facebook.

Зеленський нагадав, що нещодавно запрошував до України іноземних інвесторів.

«Впродовж останніх місяців ми збирали цікаві проєкти по всій країні, спілкувалися з представниками різних міст і регіонів, вивчали вже реалізовані успішні кейси. Ми шукали привабливі ідеї для інвестицій, ми їх знайшли, і 29 жовтня презентуємо їх іноземним інвесторам на форумі в Маріуполі. Чому там? Ми хочемо почати нову історію саме з такого міста, - перспективного та спраглого до змін», - зазначив Президент.

Він підкреслив, що з того моменту, коли запрошував іноземних інвесторів в Україну, було проголосовано за закон про приватизацію та про концесію, «і це - тільки початок».

«В Україні обов'язково з'явиться те, чого не було ніколи - це прозорі та зрозумілі правила гри, однакові для всіх. На форумі ми покажемо, що вже встигли зробити, та розповімо про шляхи розвитку пріоритетних для нас галузей», - пообіцяв Зеленський.

Він уточнив, що форум проводиться для іноземних та українських інвесторів, «але я хочу, щоб ми з вами не забували: кожен громадянин повинен стати інвестором для нашої рідної країни».

«Мова не тільки про гроші. Інвестуйте в Україну свій час, свою енергію, свій талант та свою жагу до змін. І тоді нашими спільними зусиллями Україна стане сильною і успішною» - зазначив президент.