Спецоперацією «плівки Деркача» ймовірно керує Путін – The Washington Post



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Принизливу інформацію про Байдена поширюють в США через лобістів, Конгрес, ЗМІ та контакти з діячами, близькими до президента, - ЗМІ

У спецоперації проти Джо Байдена бере участь відомий український депутат Деркач, пов'язаний з особистим адвокатом президента Трампа, - ЦРУ

Президент Росії Путін та його найближче оточення можуть керувати спецоперацією, спрямованою на дискредитацію кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена. Про це пише The Washington Post, посилаючись на звіт Центрального розвідувального управління.

Зазначається, що у спецоперації бере участь відомий український депутат Деркач, пов'язаний з особистим адвокатом президента Трампа.

За джерелами авторів статті, 31 серпня ЦРУ опублікувало оцінку російських зусиль щодо втручання у вибори у внутрішньому секретному звіті під назвою CIA Worldwide Intelligence Review.

Аналітики ЦРУ склали звіт за участю Агентства національної безпеки та ФБР на основі кількох десятків відомостей, отриманих із публічних та засекречених джерел розвідки.



Звіт включає деталі аналізу ЦРУ діяльності українського законодавця Андрія Деркача з розповсюдження принизливої інформації про Байдена в США через лобістів, Конгрес, ЗМІ та контакти з діячами, близькими до президента.



«Ми оцінюємо, що президент Путін та найвищі російські чиновники знають і, можливо, керують операціями впливу Росії, спрямованими на приниження ексвіце-президента США, підтримку президента США та розпалювання суспільного розладу перед виборами в США в листопаді», - йдеться у звіті ЦРУ.

«Раніше Управління директора національної розвідки та Міністерство фінансів визнали Деркача російським агентом, але публічно не повідомлялося, що ЦРУ, АНБ і ФБР вважають Путіна безпосереднім куратором кампанії Деркача», – йдеться у статті.



Видання також зазначає, що ЦРУ, АНБ та ФБР відмовились коментувати цю інформацію, але жодне з трьох відомств не заперечило жодної деталі цього звіту.



The Washington Post нагадує, що 10 вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Деркача, стверджуючи, що він «був активним російським агентом більше десяти років, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами».

Міністр фінансів Стівен Мнучін у заяві від 10 вересня стверджував, що «Деркач та інші російські агенти використовують маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та в інших регіонах світу».



Заяви про втручання Росії та її агента Деркача у виборчу кампанію США зробив також директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Іваніна.

Видання також нагадує, що минулого тижня директор ФБР Крістофер Рей посилався на заяву Іваніни під час свідчень перед Комітетом національної безпеки Палати представників Конгресу США. «Рей заявив, що ФБР відслідковувало «дуже активні зусилля» Росії з метою очорнити віце-президента Байдена», – пише The Washington Post.

Як повідомлялося, 13 вересня президент США Дональд Трамп звинуватив Байдена у вживанні заборонених речовин.

До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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