Разумков не вірить, що Рада схвалить закон про столицю до виборів



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Спікер парламенту Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради вважає прийняття закону про столицю до місцевих виборів малоймовірним

Ухвалення у Верховній Раді нового закону «Про столицю» до 25 жовтня малоймовірне.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Я наразі не готовий сказати, чи подавав комітет цей законопроєкт на наступні два пленарні тижні. Цього тижня у нас робота в комітетах, і від того, що вони приймуть і встигнуть розглянути, великою мірою залежатиме, що потрапить до порядку денного пленарних тижнів. Далі в нас два пленарні тижні, після цього тиждень роботи в комітетах і два тижні роботи на округах. Тому що ми розуміємо, що народні депутати, переважно, поїдуть займатися передвиборною кампанією», – зазначив Разумков.

Він вважає прийняття закону про столицю до місцевих виборів малоймовірним.

«Я думаю, що це малоймовірно, що ми зможемо розглянути в повному обсязі цей законопроект. Сьогодні не готовий сказати, не був готовий до цього запитання», – сказав голова Ради.

Як відомо, Асоціація міст України просить парламент не підтримувати законопроєкт про столицю.

Як повідомлялося 21 вересня, «Слуга народу» планує розглянути закон про столицю до місцевих виборів.

Нагадаємо, народні депутати 3 жовтня 2019 року підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

Як повідомлялося, на моніторинговому комітеті Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи розглядалася скарга київського міського голови Віталія Кличко щодо необґрунтованого призначення дострокових місцевих виборів і позбавлення мера Києва можливості впливати на виконавчу владу в міст.

Експерти Ради Європи запропонували допомогу в доопрацюванні нового закону про столицю.

Джерело: Інтерфакс-Україна