Голова Конституційного суду відмовляється надавати НАЗК документи про конфлікт інтересів у суддів



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Олександр Тупицький отримав припис від НАЗК через відмову надавати інформацію стосовно повідомлень суддями про конфлікт інтересів під час засідань

Сьогодні відбудеться слухання справи в Окружному адміністративному суді Києва за позовом голови КСУ проти НАЗК

Сьогодні, 23 вересня, об 11:00 відбудеться засідання за позовом голови Конституційного суду України Олександра Тупицького до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що посадовець намагається недопустити, аби НАЗК отримало інформацію про конфлікт інтересів у суддів Конституційного суду.

Розгляд справи відбудеться в Окружному адміністративному суді міста Києва (ОАСК).

Пресслужба Нацагентства з питань запобігання корупції запрошує на засідання суду за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судових засідань №35 (будівля ОАСК).

Нагадаємо, що раніше НАЗК внесло припис голові Конституційного суду, оскільки керівник установи відмовився надавати інформацію стосовно повідомлень суддями про конфлікт інтересів під час засідань.

«КСУ мав усунути порушення, надавши НАЗК копії документів, які стосувалися конфлікту інтересів у суддів КСУ під час розгляду справ та провівши службове розслідування. Натомість Голова КСУ вимагає у суді зупинити дію припису та запиту НАЗК», – йдеться у повідомленні НАЗК.

Більше про цю ситуацію можливо дізнатися за посиланням.