Представник «Гарантованого покупця» повідомив у суді, хто вирішив блокувати виплати за «зеленим» кредитом ЄС

Представник державного підприємства заявив, «на самому-самому верху» було ухвалене рішення щодо блокування платежів ДТЕК ВДЕ

Офіційний представник ДП «Гарантований покупець» заявив у Господарському суді Києва, що рішення про блокування платежів компанії ДТЕК ВДЕ прийнято «на самому-самому верху».

Про це йдеться в постанові суду від 22 листопада, копія якого є в розпорядженні «РБК-Україна».

«Судом було поставлено представнику ДП «Гарантований покупець» питання щодо проміжку часу, необхідного для формування ним платіжного доручення на переказ коштів ТОВ ДТЕК Приморська ВЕС, на що представник спочатку відповів, що це відомо «нагорі». А на уточнююче питання суду, що мається на увазі під поняттям «нагорі», представник боржника повідомив «на самому-самому верху», – вказано в рішенні суду.

Представник «Гарантованого покупця» офіційно підтвердив зобов’язання держкомпанії щодо сплати боргу ДТЕК, а зрив виплат пояснив «великою кількістю платежів», які начебто «потребують значного періоду часу».

Саме на запитання скільки потрібно часу адвокат держпідприємства вказав суду, що це відомо лише на «самому верху».

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.