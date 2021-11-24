Імовірність дефолту України досягла річного максимуму – Dragon Capital

Чим вище вартість дефолтних свопів, тим вище ризик дефолту

П'ятирічні CDS (Credit Default Swap) України, або кредитно-дефолтні свопи, за другу декаду листопада зросли на 27% до 534,44 пункту. Про це свідчать дані звіту Dragon Capital.

Кредитний дефолтний своп (CDS) – фінансовий інструмент, за яким купуються/продаються ризики несплати зобов'язань. По суті – це страховка від дефолту держави. Чим вище вартість дефолтних свопів, тим вище ризик дефолту.

Якщо 11 листопада індекс CDS становив 422 пункти, то станом на 22 листопада зріс до 534,44 пункту. Сталося це після від початку скандалу блокуванням виплат за «зеленими» єврооблігацій.

Для порівняння 5-річні CDS Туреччини за період з 11 до 22 листопада зросли на 20,5% до 402 пунктів. Це спровокувало девальвацію національної валюти ліри і як наслідок антиурядові протести

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами з коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

Кошти були виплачені всім юридичним особам, за винятком компаній групи ДТЕК, який керівництво ДП і Держбанку в ручному режимі видалили з платіжних доручень.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових «зелених» єврооблігацій підриває довіру інвесторів до Уряду України і призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.