«Слуги народу» знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму Шустера

Жмеренецький: «Наша команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець»

У «Слузі народу» прийняли рішення ігнорувати канали «Україна-24» і «Україна», підконтрольні бізнесмену Ринату Ахметову. Про це повідомив народний депутат Олексій Жмеренецький у Fаcebook.

«Сьогодні наша команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства... Збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива», – висловив аргументацію провладних депутатів Жмеренецький.

Депутат також додав, що «слуги» переглянуть своє рішення і знімуть немилість із медіа тоді, коли, на їхню думку, редакції почнуть працювати «за загальноприйнятими стандартами журналістики». «Коли олігарх дозволить редакціям та журналістам повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики, ми переглянемо своє рішення. В той же час ми залишаємося абсолютно відкритими для будь-яких ЗМІ, які працюють незалежно, збалансовано та заради об'єктивного інформування суспільства», – зазначив «слуга».

Варто зазначити, що на каналах «Україна-24» та «Україна» виходить програма «Свобода слова із Савіком Шустером». На останньому скандальному ефірі програми виступив колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба. Він заявив, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та інших топпосадовців запросили на етер цієї програми для обговорення справи «вагнерівців». Проте ніхто із представників влади не прийшов.

До слова, ведуча токшоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск на редакцію програми зі сторони Офісу президента.

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