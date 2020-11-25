Україна ще на рік продовжила ембарго на російські товари

Обмеження діють з 2 січня 2016 року, з того часу їх щороку продовжують

Обмеження діють з 2 січня 2016 року, з того часу їх щороку продовжують

Кабмін до кінця 2021 року продовжив економічні санкції проти РФ

Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив рішення внести зміни до постанови від 30 грудня 2015 року №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації».

Проєктом постанови, відповідно до пояснювальної записки, пропонується продовжити до 31 грудня 2021 року застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених Митним тарифом України (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ) щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ.

Як зазначається в пояснювальній записці, Росія з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі у межах СНД стосовно України, у зв'язку з чим щодо товарів українського походження застосовується ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС.

Також РФ застосовує інші торговельні заборони і обмеження.

«Зазначені дії з боку РФ наносять шкоду інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України і законним інтересам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, та містять ознаки дискримінаційних дій стосовно України у сфері торгівлі», - вказують Кабміні.

Постанова набирає чинності з дня її публікації.

Раніше стало відомо, що президент РФ Путін продовжив заборону на «санкційні» продукти до 2021 року.