Зеленський обіцяє з 1 січня новий рівень відносин з Ізраїлем

Очікується, що з моменту вступу в силу угоди будуть скасовані ввізні мита для близько 80% українських промислових товарів

З 1 січня Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем вступить в силу – президент

Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне працювати з 1 січня 2021 року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада.

«Це новий рівень відносин між країнами і зелене світло для збільшення українського експорту, більш тісної кооперації в сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційного співробітництва», ─ написав Зеленський в Twitter.

На дану інформацію відреагував листом до Офісу президента головний рабин Києва Йонатан Біньямін Маркович.

«Як головний рабин міста Києва, як українець і як єврей, я щасливий бачити прорив України на міжнародні арені, і зокрема про поглиблення співдружності України та Ізраїлю. Був дуже щасливий почути новини про ЗВТ між Україною та Ізраїлем. Мир, дружба і союз ─ це завжди ключ для розвитку, особливо з огляду на наскільки схожі зараз ситуації України та Ізраїлю, та скільки усього у нас спільного ─ навіть схожі гімни про те, що нас не зламали і не померла наша надія і слава. А також багато батьків-засновників Ізраїлю і єврейських мудреців саме з України! Вірю, що з Божою допомогою, на Україну чекає нечуваний розвиток з передовими технологіями Ізраїлю і геніальними ідеями українців», ─ йдеться в його листі Зеленському.

Нагадаємо, Україна і Ізраїль підписали угоду про ЗВТ ще в січні 2019 року. Очікується, що з моменту вступу в силу угоди будуть скасовані ввізні мита для близько 80% українських промислових товарів.