Прем’єр: на монетизацію субсидій уряд направив майже 6 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр зауважив, що процес монетизації комунальних субсидій і пільг – це не разова акція, а планомірний процес

За словами Гройсмана, досвід монетизації субсидій буде врахований і при монетизації інших пільг

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів направив на монетизацію субсидій 3,4 млн громадян 5,7 млн грн.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Люди мають державну підтримку на оплату послуг. Це важливо. Статистика говорить таке: ми монетизували субсидії для 3,4 млн домогосподарств. На це направили 5,7 млрд грн. Це гроші людей. Треба аби люди отримували кошти і розуміли ціну і вартість послуг», - сказав Гройсман.

Він зауважив, що процес монетизації комунальних субсидій і пільг – це не разова акція, а планомірний процес, який почався і буде продовжено.

Глава уряду також наголосив, що процес монетизації субсидій тісно пов’язаний і з процесами модернізації комунального господарства, відповідальність за які несе місцева влада.

За його словами, завдяки реформі децентралізації на місця переданий значний ресурс, який потрібно витратити на оновлення мереж, встановлення приладів обліку, впровадження заощадливих технологій

«От зараз я чую, що в містах вимикають гарячу воду. Так я закликаю місцеву владу не вимикати воду, а проводити модернізацію систем. Кошти на це є», - додав Гройсман.

Окрім цього, він звернув увагу, що досвід монетизації субсидій буде врахований і при монетизації інших пільг, і, за його словами, робота в цьому напрямку почнеться вже з жовтня поточного року.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Монетизовані субсидії пенсіонерам виплачують разом з пенсією через банк або Укрпоштою. Решта отримують субсидії через Ощадбанк.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що монетизація субсидій - це не експеримент і практика буде продовжена. «Далі у нас на черзі - монетизувати пільги», - зазначив він.

Монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг в Україні стартує з 1 жовтня 2019 року.