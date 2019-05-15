У Мінсоцполітики пояснили механізм монетизації пільг на оплату комуналки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі - готівкова і безготівкова

Монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг в Україні стартує з 1 жовтня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як зазначається в повідомленні, паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі - готівкова і безготівкова.

Зокрема пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через Ощадбанк. Для цього Ощадбанк вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика індивідуально. Після того, Ощадбанк здійснюватиме переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними та Ощадбанк.

За інформацією міністерства, пільги у готівковій формі призначатимуться усім бажаючим пільговикам на підставі поданих особисто заяв до органів соціального захисту населення, які формуватимуть щомісяця до 25 числа реєстри пільговиків для виплати пільг у готівковій формі і передаватимуть їх Мінсоцполітики. Після чого Міністерство, опрацювавши отримані реєстри, надсилатиме їх до Ощадбанку та переказуватиме зазначеному банку кошти для виплати монетизованих пільг. Таким чином, кошти надходитимуть на особисті рахунки пільговиків, які зможуть зняти їх з власного рахунку у будь-який час.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Монетизовані субсидії пенсіонерам виплачують разом з пенсією через банк або Укрпоштою. Решта отримують субсидії через Ощадбанк.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що монетизація субсидій - це не експеримент і практика буде продовжена. «Далі у нас на черзі - монетизувати пільги», - зазначив він.