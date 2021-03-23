Приватбанк змінює правила поповнення карток

Усі бізнес-клієнти ПриватБанку можуть приймати оплату від покупців і партнерів – клієнтів банку і будь-яких інших банків

ПриватБанк встановлює нові правила поповнення бізнес-карток («Ключ до рахунку» і корпоративних карток) і поточних рахунків.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Оскільки всі банки зобов'язані виконувати вимоги фінансового моніторингу в частині ідентифікації платників відповідно до Закону України № 361-IX від 06.12.2019 та Постанови НБУ № 65 від 16.05.2020, ПриватБанк встановлює наступні правила поповнення бізнес-карток (карток «Ключ до рахунку» і корпоративних карток) і поточних рахунків:

При створенні платежів через Приват24 або термінали самообслуговування ПриватБанку на поповнення бізнес-карток на будь-яку суму платник буде переадресований на поповнення поточного рахунку одержувача з автоматичною підстановкою всіх обов'язкових реквізитів одержувача (IBAN і ін.).

При створенні платежів з інших банків на поповнення бізнес-карток клієнтів ПриватБанку на суму понад 30 тис. грн на місяць - ПриватБанк не зможе прийняти такий платіж з рекомендацією використовувати для поповнення саме IBAN-номера поточних рахунків клієнтів ПриватБанку, оскільки при їх поповненні обов'язковим є вказівка реквізитів платника, передбачених законодавством про фінансовий моніторинг.

Таким чином, усі бізнес-клієнти ПриватБанку можуть приймати оплату від покупців і партнерів - клієнтів ПриватБанку і будь-яких інших банків - безпосередньо на поточні рахунки без будь-яких обмежень.

Нагадаємо, у зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження.

Так, столичний метрополітен може ввести обмеження в години пік.