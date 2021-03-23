Кличко з представниками ЄБРР обговорили «зелені» інвестиції

Банк надасть позику на реконструкцію обладнання ТЕЦ та інших критично важливих об'єктів теплоенергетичного комплексу міста

Делегація Європейського банку реконструкції та розвитку, яка перебуває з візитом в українській столиці, зустрілася з Київським міським головою Віталієм Кличком. Як повідомляє сайт мера Києва, очолює представницьку делегацію президент банку Оділь Рено-Бассо.

Віталій Кличко подякував ЄБРР за підтримку та системну співпрацю, що триває вже не один рік. «ЄБРР – наші міжнародні партнери, які завжди підтримують Київ у прагненні до розвитку та в реалізації ключових інфраструктурних проєктів», – сказав мер Києва.

Він зазначив, що за цей час уже реалізували чимало важливих проєктів. Сьогодні в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку в столиці втілюють проекти щодо оновлення рухомого складу громадського транспорту комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен». Ідеться про закупівлю нових трамваїв і вагонів метро, комплексну реконструкцію трамвайних ліній і капітальний ремонт мосту Метро. «Цього року ми плануємо завершити погашення позик за кредитними угодами 2007 року, що дозволили закупити 202 нових тролейбуси, 185 автобусів та 50 вагонів метро», – зазначив Кличко.

За словами мера Києва, іншим масштабним проектом вартістю до 140 млн євро є модернізація системи централізованого теплопостачання столиці, що передбачає комплексну реконструкцію обладнання ТЕЦ та інших критично важливих об'єктів теплоенергетичного комплексу міста. Позику на реалізацію проекту ЄБРР надало місту в рамках програми «Зелені Міста».

Одним із ключових елементів програми є План дій, за яким муніципалітети системно оцінюють, пріоритизують та розв’язують першочергові екологічні проблеми, з якими стикаються.

Віталій Кличко повідомив про прогрес міської влади в цьому напрямі. «Наразі здійснили технічну оцінку та визначили пріоритетні екологічні виклики міста. Після їх обговорення з експертним середовищем та громадськістю, спільно з консультантами, ми перейдемо до розробки безпосередньо Плану дій», – підкреслив мер столиці.

Зі свого боку Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо наголосила на зацікавленості ЄБРР у співпраці з муніципалітетом, адже Київ є локомотивом змін та перетворень в Україні. Зокрема, йшлося про підтримку реконструкції дорожньої та транспортної інфраструктури та екологічні проекти. «Ми бачимо ті ж пріоритетні напрями співробітництва: дороги, мости, транспортна та екологічна інфраструктура. Ми готові до більш тісної співпраці. І готові й надалі надавати підтримку та залучати інвестиції, аби сприяти сталому розвитку міста в умовах глобальних викликів», – зазначила вона.

Програма ЄБРР «Зелені міста» була створена, щоб допомогти містам-партнерам досягти кращого і більш стійкого майбутнього. Зокрема, щоб міста могли зберегти та покращити стан екологічних ресурсів і розумно їх використовувати, послабити вплив і адаптуватися до ризиків кліматичних змін, а також, щоб екологічна політика міст допомагала покращувати благополуччя мешканців. З цією метою Банк сприяє містам-партнерам у розробці та реалізації вже вказаного Плану дій, залученні «зелених» інвестицій та надає технічну підтримку, щоб інвестиції в екологічну інфраструктуру були ефективними.

Раніше стало відомо, що в ході візиту делегації Європейського банку реконструкції та розвитку в України, сьогодні, 24 березня, Оділь Рено-Бассо мала зустріч з президентом Володимиром Зеленським.