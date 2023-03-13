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Продовження «зернової угоди». Мінінфраструктури відреагувало на умови РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Продовження «зернової угоди». Мінінфраструктури відреагувало на умови РФ
фото з відкритих джерел

Влада України очікує реакції від Туреччини та ООН

Позиція Росії щодо продовження зернової угоди лише на 60 днів не відповідає її угоді з Туреччиною та ООН. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Twitter.

«Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція Росії про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН», – йдеться в повідомленні.

Кубраков зазначив, що влада України очікує реакції від Туреччини та ООН щодо таких заяв Москви.

Раніше повідомлялося, що у Росії готові продовжити строк дії Чорноморської зернової ініціативи, але лише на два місяці. 

Нагадаємо, за даними ООН від початку дії зернової угоди (22 липня 2022 року) з українських портів загалом було вивезено 21 043 307 тонн сільськогосподарської продукції. Зазначається, що на кукурудзу припадає 47%, пшеницю – 29%, соняшникову олію та шрот – по 5%, а решта вантажів – 14%.

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Теги: зерно росія Україна Міністерство інфраструктури

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