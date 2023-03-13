Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія назвала умову для підписання нової «зернової угоди»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія назвала умову для підписання нової «зернової угоди»
фото ілюстративне

Кремль готовий продовжити чорноморську ініціативу, але лише на 60 днів

У Росії готові продовжити строк дії Чорноморської зернової ініціативи, але лише на два місяці. Про це повідомив заступник глави МЗС країни-окупанти Сергій Вершинін під час брифінгу у Женеві, передають росЗМІ .

«Російська сторона, наголошуючи на пакетному характері запропонованих генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем стамбульських угод, готова в черговий раз продовжити чорноморську ініціативу після закінчення другого терміну 18 березня, але лише на 60 днів», – заявив представник РФ.

Вершинін додав, що подальша позиція країни-агресора визначатиметься залежно від дій з «нормалізації сільгоспекспорту, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страховки та постачання аміаку трубопроводом «Тольятті-Одеса».

Раніше європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно.

Нагадаємо, за даними ООН від початку дії зернової угоди (22 липня 2022 року) з українських портів загалом було вивезено 21 043 307 тонн сільськогосподарської продукції. Зазначається, що на кукурудзу припадає 47%, пшеницю – 29%, соняшникову олію та шрот – по 5%, а решта вантажів – 14%.

Читайте також: Зернова угода з дияволом
Теги: росія зерно Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва вже заявляла, що погодиться на продовження лише в тому випадку, якщо обмеження, що стосуються її власного експорту, буде знято
Продовження зернової угоди: у Женеві розпочалися переговори ООН з Росією
Сьогодні, 14:29
Міжнародна безпека та зернова угода: Зеленський зустрівся з генсеком ООН
Міжнародна безпека та зернова угода: Зеленський зустрівся з генсеком ООН
8 березня, 16:00
Росія висунула умову продовження «зернової угоди»
Росія висунула умову продовження «зернової угоди»
1 березня, 18:14

Події в Україні

Експерт пояснив природу звірячої жорстокості росіян
Експерт пояснив природу звірячої жорстокості росіян
Скандал із Шевченківською премією, продовження санкцій ЄС проти РФ. Головне за 13 березня
Скандал із Шевченківською премією, продовження санкцій ЄС проти РФ. Головне за 13 березня
Росія назвала умову для підписання нової «зернової угоди»
Росія назвала умову для підписання нової «зернової угоди»
Українські танкісти завершили навчання на Leopard 2 в Іспанії
Українські танкісти завершили навчання на Leopard 2 в Іспанії
Який вигляд має Бахмут після боїв (відео)
Який вигляд має Бахмут після боїв (відео)
Противник намагається прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках
Противник намагається прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Перша пара Чернігова «розлучається». Як опальний мер Атрошенко рятує своє майно
14K
Вигнання з Лаври. Онуфрій закликав примиритися з Росією?
13K
План розвалу України від Януковича: нові зізнання зрадника Царьова
12K
«Оскар-2023»: хто отримав головні нагороди
12K
Розстріл воїна за «Слава Україні»: МЗС Молдови зробило заяву
9594
Розпухший Кадиров, Путін вчепився у стіл: кадри зустрічі двох злочинців (відео)

Новини

Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі
Сьогодні, 11:03
Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
11 березня, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту