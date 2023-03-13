Росія назвала умову для підписання нової «зернової угоди»

Кремль готовий продовжити чорноморську ініціативу, але лише на 60 днів

У Росії готові продовжити строк дії Чорноморської зернової ініціативи, але лише на два місяці. Про це повідомив заступник глави МЗС країни-окупанти Сергій Вершинін під час брифінгу у Женеві, передають росЗМІ .

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Російська сторона, наголошуючи на пакетному характері запропонованих генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем стамбульських угод, готова в черговий раз продовжити чорноморську ініціативу після закінчення другого терміну 18 березня, але лише на 60 днів», – заявив представник РФ.

Вершинін додав, що подальша позиція країни-агресора визначатиметься залежно від дій з «нормалізації сільгоспекспорту, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страховки та постачання аміаку трубопроводом «Тольятті-Одеса».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно.

Нагадаємо, за даними ООН від початку дії зернової угоди (22 липня 2022 року) з українських портів загалом було вивезено 21 043 307 тонн сільськогосподарської продукції. Зазначається, що на кукурудзу припадає 47%, пшеницю – 29%, соняшникову олію та шрот – по 5%, а решта вантажів – 14%.