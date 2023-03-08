Міжнародна безпека та зернова угода: Зеленський зустрівся з генсеком ООН

Президент підкреслив важливість проведення дискусій у Києві

Сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час його візиту до Києва. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Радий вітати сьогодні в Києві – уже втретє від початку повномасштабної російської агресії - Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша та делегацію ООН», – написав Зеленський.

Президент підкреслив важливість проведення дискусій у Києві про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, повну силу Статуту ООН. «Дуже важливо, що саме в Києві ми говоримо про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, повну силу Статуту ООН – тим нормам, які однаково важливі для всіх народів на землі», – зазначив глава держави.

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Основними складовими сучасної безпекової архітектури український лідер назвав:

Продовольчу безпеку,

Безпека атомних об'єктів,

Безпека людей.

«Ми сьогодні зацікавлені, щоб не було голоду в світі. І нша спільна політика - про те, щоб продовжити дію «зернового коридору». Ми піднімали питання щодо майбутньої пролонгації цієї ініціативи, деталі, як ми можемо ще допомогти світу і розширити ініціативу», – сказав Зеленський.

У свою чергу Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш Кінцевою зазначив, що кінцевою метою ООН у контексті розв'язаної Росією війни проти України є досягнення справедливого миру згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом.

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«Позиція ООН абсолютно чітка – російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права. Суверенітет, незалежність, єдність та територіальна цілісність України мають бути збережені згідно з міжнародно визнаними кордонами України. Наша кінцева мета також зрозуміла – справедливий мир згідно зі Статутом ООН та міжнародним правом і резолюцією Генасамблеї з нагоди річниці початку війни», – сказав Гуттереш.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з робочим візитом до Києва. Гуттереш зустрінеться з українським очільником у Києві, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи в усіх її аспектах, а також інші важливі питання.