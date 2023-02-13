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Зернова угода: ООН повідомила, скільки продовольства вже вивезено з українських портів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зернова угода: ООН повідомила, скільки продовольства вже вивезено з українських портів
Завантаження судна в порту «Південний»
Фото: Facebook/Александр Кубраков

12 лютого з портів України вийшли чотири судна з продовольством

Від початку дії зернової угоди (22 липня 2022 року) з українських портів загалом було вивезено 21 043 307 тонн сільськогосподарської продукції. Про це свідчать дані Організації Об'єднаних Націй.

Зазначається, що на кукурудзу припадає 47%, пшеницю – 29%, соняшникову олію та шрот – по 5%, а решта вантажів – 14%.

Серед основних отримувачів вантажів із України:

  • Китай (4,2 мільйона тонн);
  • Іспанія (3,8 мільйона тонн);
  • Туреччина (2,4 мільйона тонн);
  • Нідерланди (1,2 мільйона тонн);
  • Єгипет (724,7 тисячі тонн).

До слова, згідно з даними ООН, 12 лютого з портів України вийшли чотири судна з продовольством.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». «Зернова ініціатива» дозволила розблокувати порти Великої Одеси, які до війни на 80% були воротами для агроекспорту.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня кількість виходів з вітчизняних портів суден із українським продовольством трималася на рівні 2,7. Тобто в середньому було по 2-3 кораблі в день. Це один із найнижчих показників за всі місяці існування «зернової ініціативи», повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. А в останні дні січня взагалі було встановлено антирекорд – добова кількість суден впала до 2,5. Такий низький показник був зумовлений штучним блокуванням роботи зернового коридору з боку російських інспекторів.

Крім того, в січні через цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі утворилися черги з понад 100 суден із зерном.

Теги: Одеса Україна зерно

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