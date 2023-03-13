Продовження зернової угоди: у Женеві розпочалися переговори ООН з Росією

Москва вже заявляла, що погодиться на продовження лише в тому випадку, якщо обмеження, що стосуються її власного експорту, буде знято

Термін дії зернової угоди спливає 18 березня

Сьогодні, 13 березня, у Женеві (Швейцарія) стартували переговори між офіційними особами ООН та заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Вершиніним щодо можливого продовження угоди про безпечний експорт зерна з чорноморських портів України. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник ООН з питань торгівлі Ребека Грінспан та керівник служби допомоги Мартін Гріффітс прибули до європейської штаб-квартири ООН у Женеві у понеділок вранці, не зробивши жодних коментарів.

Два джерела, які брали участь у переговорах, повідомили, що спочатку вони мали тривати лише один день, але за необхідності можуть бути продовжені.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чорноморська зернова ініціатива, спрямована на запобігання глобальній продовольчій кризі, дозволяючи безпечно експортувати українське зерно, заблоковане російським вторгненням, із трьох портів. Зернова угода була укладена у липні та продовжена на 120 днів у листопаді. Її термін спливає 18 березня.

Москва вже заявляла, що погодиться на продовження лише в тому випадку, якщо обмеження, що стосуються її власного експорту, буде знято. Але багато дипломатів і високопосадовців, у тому числі міністр оборони Туреччини Хулусі Акар , з оптимізмом дивляться на те, що угоду буде продовжено.

Нагадаємо, за даними ООН від початку дії зернової угоди (22 липня 2022 року) з українських портів загалом було вивезено 21 043 307 тонн сільськогосподарської продукції. Зазначається, що на кукурудзу припадає 47%, пшеницю – 29%, соняшникову олію та шрот – по 5%, а решта вантажів – 14%.