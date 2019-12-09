Продовження імпорту електроенергії з РФ, який розпочався через «правку Геруса», знищить вітчизняний енергоринок, - нардеп



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Якщо ми продовжуємо далі імпортувати електроенергію з РФ, нам треба звільняти працівників енергетичної галузі, - нардеп

Нам пропонується схема, при якій ми імпортуємо, маючи надлишок виробленої електроенергії, - Соболєв

Ухвалення законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (№2233), яким зберігається можливість імпорту російської електроенергії, що розпочався через «поправку Геруса», знищить український енергоринок.

Про це заявив народний депутат України, член фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв, коментуючи винесення на розгляд сьогоднішнього засідання ВР законопроекту 2233.

«Нам пропонується схема, при якій ми імпортуємо, маючи надлишок виробленої електроенергії. Це означає, давайте правду казати, шахти ми закриваємо далі, генерацію ми далі закриваємо. І що ми робимо з атомною енергетикою, яка є найвигідніша? Це угробить наш власний ринок електроенергії», - сказав Соболєв.

На його думку, продовження імпорту електроенергії з Росії, який було відновлено завдяки «поправці Геруса», призведе до закриття вітчизняних енергетичних та вугільнодобувних підприємств і звільнення тисяч їх працівників.

«Якщо ми починаємо імпортувати або, давайте правду казати, не починаємо, а продовжуємо, бо правка Геруса вже діє другий місяць, і ми продовжуємо далі імпортувати, нам треба звільняти працівників енергетичної галузі, закривати шахти, бо у них ніхто вугілля не буде купувати, і закривати фактично атомну енергетику на той об'єм, який ми імпортуємо російську електроенергію. Крапка», - зазначив Соболєв.

Він наголосив, імпортуючи дешеву електроенергію з РФ в інтересах окремих бізнесменів, ми вбиваємо власного виробника струму.

«Хотілося б, щоб Герус, який доповідає цей закон, одразу називав і компанії, хто стоїть за цими компаніями, які завозять по демпінговій ціні російську електроенергію. Як ви будете конкурувати з російською дешевою демпінговою електричної енергією, яка виробляється на їх газі? Ясно, що у них ціна набагато нижча на газ. Ми цього не знаємо? Ясно, що знаємо. Тому це ми вбиваємо свого власного виробника електричної енергії, причому як теплової, так і атомної», - резюмував Соболєв.

Нагадаємо, комерційний імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня завдяки «поправці Геруса». За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ виріс майже в два рази, в листопаді він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год / добу. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.

Раніше президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець повідомляв, що імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку, що вбиває вітчизняну енергетику й загрожує зірвати інтеграцію України до європейської енергосистеми. Він також зазначив, що обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%.