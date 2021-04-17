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    Прокуратура знову скасувала постанову про закриття справи «Роттердам+»

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    Слідство не втратило процесуальні дні, які необхідні для завершення і направлення справи в суд - Прокуратура знову скасувала постанову про закриття справи «Роттердам+»
    Слідство не втратило процесуальні дні, які необхідні для завершення і направлення справи в суд

    Процесуальний керівник закривав справу «Роттердам+» три рази

    В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук вдруге скасував постанову прокурора Віталія Пономаренка про закриття справи «Роттердам+», повідомляє пресслужба НАБУ.

    «Максим Грищук також скасував постанову про відновлення розслідування, яке передувало закриттю. Таким чином, слідство не втратило дорогоцінні процесуальні дні, які необхідні для його завершення і направлення справи в суд», – йдеться в повідомленні відомства.

    У НАБУ нагадали, що, незважаючи на зібрані детективами докази, процесуальний керівник Віталій Пономаренко закривав справу «Роттердам+» три рази:

    • у серпні 2020 року (відновлено ВАКС в жовтні 2020 року);
    • у січні 2021 (відновлено в.о. керівника САП);
    • 9 квітня 2021 (відновлено в.о. керівника САП).

    У відомстві додали, що тільки генпрокурорка Ірина Венедіктова може замінити старшого групи прокурорів у цій справі.

    «Сукупність зібраних доказів у провадженні, на переконання НАБУ, є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень у заподіянні державним і громадським інтересам багатомільярдних збитків через формулу «Роттердам+», – додали в НАБУ.

    До слова, соратник Тимошенко стверджує, що у закритій справі «Роттердам+» не було жодного доказу.

    Теги: НАБУ корупція в Україні САП розслідування Роттердам+ Ірина Венедіктова
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