Прокуратура знову скасувала постанову про закриття справи «Роттердам+»

Слідство не втратило процесуальні дні, які необхідні для завершення і направлення справи в суд

Процесуальний керівник закривав справу «Роттердам+» три рази

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук вдруге скасував постанову прокурора Віталія Пономаренка про закриття справи «Роттердам+», повідомляє пресслужба НАБУ.

«Максим Грищук також скасував постанову про відновлення розслідування, яке передувало закриттю. Таким чином, слідство не втратило дорогоцінні процесуальні дні, які необхідні для його завершення і направлення справи в суд», – йдеться в повідомленні відомства.

У НАБУ нагадали, що, незважаючи на зібрані детективами докази, процесуальний керівник Віталій Пономаренко закривав справу «Роттердам+» три рази:

у серпні 2020 року (відновлено ВАКС в жовтні 2020 року);

у січні 2021 (відновлено в.о. керівника САП);

9 квітня 2021 (відновлено в.о. керівника САП).

У відомстві додали, що тільки генпрокурорка Ірина Венедіктова може замінити старшого групи прокурорів у цій справі.

«Сукупність зібраних доказів у провадженні, на переконання НАБУ, є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень у заподіянні державним і громадським інтересам багатомільярдних збитків через формулу «Роттердам+», – додали в НАБУ.

До слова, соратник Тимошенко стверджує, що у закритій справі «Роттердам+» не було жодного доказу.