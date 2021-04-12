Соратник Тимошенко стверджує, що у закритій справі «Роттердам+» не було жодного доказу

«Справу «Роттердам+» запускають, щоб приховати нинішню корупцію і зраду енергетичним національним інтересам на енергетичному ринку України», – заявив Наливайченко

«У мене величезні підозри щодо комерційної зацікавленості НАБУ в справі «Роттердам+», – Наливайченко

Cправа «Роттердам+», в якій від самого початку не було жодного доказу вчинення злочину, тиражувалася виключно з метою відвести увагу від реальної корупції в енергетиці. Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат від «Батьківщини», лідером якої є Юлія Тимошенко, Валентин Наливайченко.

«Цю справу («Роттердам+» – прим.) запускають по колу тільки з однією метою – приховати нинішню корупцію і нинішню зраду енергетичним національним інтересам на енергетичному ринку України. На мій погляд, шлях тільки один – НАБУ має припинити правовий нігілізм і відкрити кримінальні провадження про корупцію нинішніх депутатів з енергетичного комітету, нинішніх чиновників з НКРЕКП», – заявив Наливайченко в ефірі телеканалу «Україна24».

Нардеп зазначив, що у справі «Роттердам+» не було жодного доказу завдання шкоди, що підтверджується десятками авторитетних експертиз і рішеннями судів.

«У мене величезні підозри щодо комерційної зацікавленості НАБУ в цій справі. Тому що ані доказів немає, про що вже неодноразово підтвердили. 10 експертиз, і міжнародних, і національних, так само підтвердили, що немає збитків. Але чомусь з точністю до навпаки вперто незаконно відновлюють ці кримінальні провадження», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, 9 квітня САП вчергове закрило справу «Роттердам+» через відсутність в ній складу злочину.

Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

В ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Більше 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обґрунтованість.

До такого ж висновку від відсутності шкоди від формули «Роттердам+» прийшла комплексна експертиза СБУ і Антимонопольний комітет України, який проводив власне незалежне розслідування.

Однак восени 2020 року позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справа була на час відновлено. Через кілька місяців воно було повторно закрито, оскільки ніяких ознак порушення закону так і не було встановлено.

Після цього Вищий антикорупційний суд тричі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та прийшли до висновку про відсутність у справі «Роттердам +» складу злочину.