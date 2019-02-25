Промисловці та аграрії вимагають, аби чергове зростання тарифів на залізниці було обґрунтованим
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Розсилка
Підвищення вартості послуг «Укрзалізниці» має супроводжуватися чітким планом щодо поліпшення інфраструктури, - аграрій
Бізнес-спільнота піддає сумніву аргументи «Укрзалізниці», згідно з якими тарифи на послуги «Укрзалізниці» мають зрости на 14,2% вже з квітня. Про це йдеться в статті видання Uaprom.info.
«Підвищення вартості послуг «Укрзалізниці» має супроводжуватися чітким планом щодо поліпшення інфраструктури», - заявив генеральний директор «Українського клубу аграрного бізнесу» Тарас Висоцький.
Так, на думку Висоцького, якщо разом з індексацією буде представлений чіткий план з використання додаткових надходжень для інвестицій в інфраструктуру, локомотиви, вагони, ремонт полотна, тобто, те, що в перспективі забезпечить впевненість в перевезеннях, поліпшить їх якість, то ми можемо на це погоджуватися.
«На жаль, зараз індексація базується на інфляційному факторі, але не підтверджується чітким фінансово-інвестиційним планом, через що вона сприймається вороже», - вважає Висоцький.
У той же час, в асоціації «Укрцемент» заявили, що формування тарифу повинно залежати від якісних показників роботи «Укрзалізниці».
«На ті ж показники рентабельності можна вийти за рахунок збільшення не вартості, а кількості перевезень за нижчим тарифом», - заявив менеджер з екології і технологій асоціації «Укрцемент».
Індексація тарифів, на його думку, повинна бути збалансованою з показниками якості обслуговування на ринку залізничних перевезень.