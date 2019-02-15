«Укрзалізниця» скоротила борг до $30,8 мільярда



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Зменшення боргу сприятливо вплинуло на стосунки підприємства з інвесторами, - голова правління АТ «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» скоротила свій борг завдяки покращенню операційної ефективності та збільшенню доходів, - Кравцов

Сума заборгованості Укрзалізниці станом на серпень 2018 року склала $30,8 мільярда, що на 3,6 мільярда доларів менше, ніж у 2017 році. Про це розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначає Кравцов, завдяки покращенню операційної ефективності та збільшенню доходів «Укрзалізниця» скоротила свій борговий портфель з 34,2 млрд грн у грудні 2017-го до 30,8 млрд грн в серпні 2018 року.

«За умови збереження наявного рівня фінансової спроможності «Укрзалізниця» може наростити свій кредитний портфель додатково на $1 млрд. Це сприятиме ефективнішій реалізації п’ятирічної стратегії розвитку компанії, що передбачає значні інвестиції», - переконаний керівник «Укрзалізниці».

Кравцов розповів, що зменшення боргового навантаження дозволило компанії покращити свої позиції за ключовими ковенантами договорів з міжнародними фінансовими організаціями. Зокрема, спостерігається стійке зменшення поточної несплаченої заборгованості та зростає рівень її покриття за відсотками.

«Показник Net Debt/EBITDA знизився до 1,5, показник EBITDA/Net interest expenses – з 6,2 до 4,2. За нашими міжнародними договорами з ЄІБ та ЄБРР по Net Debt/EBITDA маємо ковенанту 3. Це означає, що при збереженні поточного рівня EBITDA ми можемо збільшити свій портфель орієнтовно на суму від 25 до 30 млрд грн», – повідомив Кравцов.

За його словами, одним з інструментів залучення коштів для товариства є випуск цінних паперів. «Наразі ми розглядаємо можливість розміщення єврооблігацій, водночас детальніше про це зможемо говорити дещо пізніше, після офіційного оприлюднення відповідного рішення уряду», – сказав керівник Укрзалізниці.

Він зауважив, що і для інвесторів, і для «Укрзалізниці» вкрай важливо мати чітке розуміння того, яким чином обслуговуватимуться фінансові запозичення. Зважаючи на це, Укрзалізниця запропонувала запровадити механізм автоматичної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення на рівень індексу цін виробників промислової продукції.

«Це дозволить забезпечити позитивний грошовий потік у компанії, який може бути спрямований на обслуговування боргових зобов’язань, та убезпечити компанію від ризиків, що раніше мали місце через непропорційну індексацію тарифів по відношенню до національної валюти, що девальвувала», – зазначив Кравцов.