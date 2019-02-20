«Укрзалізниця» запустить поїзд до Словаччини



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Графік поїзда Мукачево – Кошице буде складений таким чином, щоб пасажири могли запланувати маршрути з пересадками

Тестовий рейс за маршрутом з Мукачево до Кошице поїде за кілька місяців – 2 квітня

Українські та словацькі залізничники досягли домовленості щодо запуску з червня нового залізничного маршруту Кошице – Чоп – Мукачево колією 1435 мм.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

«Тестовий рейс за цим маршрутом поїде за кілька місяців – 2 квітня. Поїзди будуть формування наших колег зі Словаччини, час в дорозі – близько 4 годин. Минулоріч ми вдало запустили рейс до Будапешта, теж євроколією. Наміри свої не змінюємо – саме українське Мукачево має стати потужним пасажирським хабом для мандрівок Європою», – написав Кравцов.

За попередніми даними, як повідомляє прес-служба «Укрзалізниця», графік поїзда Мукачево – Кошице буде складений таким чином, щоб пасажири могли запланувати маршрути з пересадками: зі станції Кошице – на поїзди до Праги та Братислави; зі станції Мукачево – на поїзди до Запоріжжя, Львова, Харкова, Києва, Ужгорода, Лисичанська, Одеси та інших міст.

Нагадаємо, раніше в «Укрзалізниці» заявили, що поїзд №5/6 сполученням Київ - Москва став найприбутковішим з тих, що курсували за межі України в 2018 році.